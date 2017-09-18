Мельничук: «Югра-Самотлор» сама отдала игру «Ярославичу»

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал поражение от «Ярославича» во втором туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (19:25, 23:25, 25:23, 17:25).



«Мы сами отдали эту игру, потому что допускали очень много собственных ошибок. Особенно это касается приёма. Одно-два очка, которые нельзя было терять, сказались на исходе ключевой второй партии. И ещё присутствует в наших действиях элемент несыгранности – всё-таки наша команда существенно обновилась в межсезонье.



Мы хорошо друг друга изучили, поэтому игра получилась в целом ровная. Выиграл в итоге тот, кто допустил меньше ошибок», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.

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