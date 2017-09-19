Михайлов: я не считаю себя ни Месси, ни кем-то близким к нему

29-летний диагональный казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов, признанный самый ценным игроком прошедшего чемпионата Европы в Польше, прокомментировал слова главного тренера «Белогорья» Геннадия Шипулина, назвавшего его «волейбольным Лео Месси».



«Я не считаю себя ни Месси, ни кем-то близким к нему. Лео – суперзвезда из другого вида спорта. Даже ни в какое сравнение с ним я не иду. Если сыграли на Евро хорошо, то, значит, вся команда сыграла хорошо. Я выделил только Диму Волкова, но только потому, что он потенциально может быть большой звездой, а так все звенья сборной отработали отлично – от связующих до либеро.

Я считаю, что в коллективных видах спорта индивидуальная заслуга очень условна. В очень редких случаях один игрок может выиграть матч. Это может случиться в одном матче на миллион, и такие игроки рождаются раз в 50-100 лет. Можно выиграть в одиночку несколько очков, партию, но никак не игру. Это может сделать только команда», — цитирует Михайлова «Р-Спорт».