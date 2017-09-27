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«Кузбасс» уступил «Югре-Самотлор», ведя 2:0 по сетам, и потерпел 1-е поражение

27 сентября 2017, среда. 19:36 Волейбол

Нижневартовская «Югра-Самотлор» в матче четвёртого тура мужской Суперлиги дома одержала волевую победу над кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:2. Подопечные Юрия Мельничука уступали 0:2 по сетам, но смогли переломить ход встречи.

«Югра-Самотлор» прервала серию из трёх поражений на старте турнира, а «Кузбасс», наоборот, потерпел первое поражение в четырёх встречах. В пятом туре команда Мельничука на выезде сыграет с «Уралом», а коллектив Туомаса Саммелвуо встретится с «Динамо» из Ленинградской области.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
4-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8).

Суперлига - предварительный этап (м). 4-й тур
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра-Самотлор
Нижневартовск
3 : 2 17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8
Кузбасс
Кемерово
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Кузбасс ВК Югра-Самотлор
Новости. Волейбол
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