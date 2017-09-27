«Урал» одержал вторую победу кряду, победив на выезде «Нову»

Уфимский «Урал» победил новокуйбышевскую «Нову» со счётом 3:1 в матче четвёртого тура мужской Суперлиги. Подопечные Даниэле Баньоли одержали вторую победу в четырёх встречах и догнали по этому показателю коллектив Константина Брянского, потерпевшего вторую неудачу.

В пятом туре команда из Башкортостана встретится с нижневартовской «Югрой-Самотлор», а клуб из Самарской области на выезде сыграет с красноярским «Енисеем».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

4-й тур



«Нова» (Новокуйбышевск) — «Урал» (Уфа) — 1:3 (25:17, 24:26, 17:25, 23:25).