Шевченко: женская сборная России неудовлетворительно выступила на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко оценил выступление сборной России на женском чемпионате Европы в Грузии и Азербайджане. В четвертьфинале россиянки уступили команде Турции со счётом 0:3.

«Это было неудовлетворительное выступление. Любой чемпионат начинается с плей-офф. А то, что мы обыграли сборную Турции в матче группового турнира, ничего не значит. Президиум детально разберёт выступление команды. Он запланирован на вторую половину октября», — приводит слова Шевченко ТАСС.