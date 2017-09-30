«Урал» одержал третью победу в чемпионате России по волейболу

Волейболисты уфимского «Урала» одержали третью победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. На своей площадке «Урал» в трёх партиях обыграл нижневартовскую команду «Югра-Самотлор», для которой поражение стало четвёртым в сезоне.

В 6-м туре 7 октября «Югра-Самотлор» примет красноярский «Енисей», а «Урал» будет ждать в гости «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 5-й тур

«Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).