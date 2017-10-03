Панченко: за день отдыха «Алтай», наверное, потерял игровой ритм

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко, ныне возглавляющий казахстанский «Алтай», оценил выступление подопечных на турнире на призы Лидии Логиновой в Казани. «Алтай» проиграл местному «Динамо» и подмосковному «Заречью-Одинцово» и занял третье место.

«Не могу сказать, что мы были не настроены. Просто «Заречье-Одинцово» очень хорошо сыграло. Днём ранее у них была напряжённая игра с «Динамо-Казань», ну а мы, наоборот, за день отдыха, наверное, потеряли игровой ритм.

Уровни российского и казахстанского чемпионатов несколько различаются, и поэтому такое сопротивление было для нас непривычно. Но такие игры, безусловно, полезны для того, чтобы иметь представление о том, какой вообще может быть игра. Конечно, у нас было слишком много своих ошибок – будем над этим работать, исправлять», — цитирует Панченко официальный сайт «Динамо».