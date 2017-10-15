Климкин: к сожалению, у «Зенита» нет возможности проводить ротацию состава

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин подвёл итоги полуфинального этапа Кубка России по волейболу. Проиграв в 3-м туре «Кузбассу» (1:3), питерцы не смогли выйти в «Финал четырёх».

«Полуфинальный этап получился очень интересным. Все команды были практически равны. «Кузбасс» выиграл две игры по 3:2, выцарапывал победы, у них была очень сильная мотивация, ведь они играли домашний тур.

К сожалению, у нас нет возможности проводить ротацию состава. Не можем мы себе позволить выпускать всех игроков, как это делали здесь некоторые клубы. «Кузбасс», например, играл в 4 доигровщика. Выпускаешь любого из них – и все играют. Могу только порадоваться за эту команду. У нас такой возможности нет. Видно, что ребята устали, но и «Кузбасс» сыграл два дня по 5 партий. Но у них выходят новые игроки и усиливают игру, у нас, повторю, нет такой возможности и приходится играть одним составом», — приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ.