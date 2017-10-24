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Мельничук — об игре с «Новой»: не такой волейбол я хотел увидеть на площадке

24 октября 2017, вторник. 15:04 Волейбол

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук поделился впечатлениями после поражения от новокуйбышевской «Новы» в седьмом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (17:25, 22:25, 22:25).

«Не такой волейбол я хотел увидеть на площадке. Первая партия – огромное количество своего брака – не понятно, с чем это связано. В других партиях проигрывали в самых ключевых моментах. Мы должны играть лучше. По тактике вроде всё выполняли, но проигрывали те мячи, где нельзя проигрывать, если мы играем в Суперлиге, где каждая ошибка на вес золото», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.

«Нова» обыграла «Югру-Самотлор» в чемпионате России по волейболу
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Нова ВК Югра-Самотлор
Новости. Волейбол
24 октября 2017, вторник
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