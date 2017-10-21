«Нова» обыграла «Югру-Самотлор» в чемпионате России по волейболу

В очередном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги волейболисты новокуйбышевской «Новы» на своей площадке в трёх партиях обыграли команду «Югра-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).

Для «Новы» это пятая победа в текущем национальном первенстве, «Югра-Самотлор» потерпела шестое поражение.

В 8-м туре 28 октября «Нова» примет санкт-петербургский «Зенит», «Югра-Самотлор» отправится в гости к «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 7-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).