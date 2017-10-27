Кукушкин: в «Протоне» вообще сложная ситуация, поэтому и дух не боевой

Главный тренер «Протона» из Саратовской области Роман Кукушкин прокомментировал поражение от «Заречья-Одинцово» в четвёртом туре женской Суперлиги со счётом 1:3 (25:16, 17:25, 24:26, 15:25).

«Не получилось сегодня, я думаю, потому что нет скамейки запасных. Я не могу связку поменять, кто-то посыпался, а у нас нет возможности его заменить. В клубе вообще сложная ситуация, поэтому и дух не боевой, поэтому у нас так нестабильно. Отсюда и результат. Силён тот, кто выигрывает концовки. Тем людям, которые у нас в команде, не свойственны такие концовки, как сегодня. Не справились. А команда «Заречье- Одинцово» была мотивирована, они доставали очень сложные мячи в защите. Игроки должны бороться за каждый мяч, выполнять установки», — цитирует Кукушкина официальный сайт ВФВ.