«Нова» нанесла питерскому «Зениту» пятое поражение в ЧР по волейболу

Новокуйбышевская «Нова» в матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги на своей площадке в трёх партиях обыграла санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 28:26).

Для «Новы» это шестая победа в текущем национальном первенстве, «Зенит» потерпел пятое поражение.

В 9-м туре 4 ноября «Нова» примет клуб «Газпром-Югра», а «Зенит» 5 ноября будет ждать в гости новосибирский «Локомотив».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 8-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:22, 28:26).