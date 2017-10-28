Саммелвуо: у «Кузбасса» игра на съёме с «Локомотивом» не получилась

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» (1:3).

«Игра на съёме сегодня не получилась. В концовке четвёртой партии мы сыграли чуть лучше, но съём — это волейбольный мотор. Потому что постоянно нужно сниматься и сниматься с подач соперника, и с этим у нас были проблемы сегодня. У нас было много шансов в концовке четвёртой партии, были доигровки, которые мы не забили.

В первой партии, когда вели — 23:17, а потом подпустили «Локомотив» до равного счёта, — это был тяжёлый момент. Но в любом случае игра идёт дальше. Мы не можем изменить то, что случилось пять минут назад. Здесь уже ничего не сделаешь, и всегда нужно смотреть вперёд, что делать в следующих розыгрышах, партиях», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт «Кузбасса».