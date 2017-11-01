Маричев: в матче с «Ленинградкой» девочки из «Протона» проявили такую волю!

Главный тренер «Протона» Юрий Маричев прокомментировал победу над «Ленинградкой» (3:1) в стартовом матче предварительного этапа Кубка России по волейболу. Это был первый матч «Протона» под руководством Маричева.

«В первую очередь хочу поблагодарить девочек. Они сегодня проявили такую волю! Особенно это было заметно в третьей партии. Эти моменты, когда команда проигрывает, а потом достает партию, дают уверенность игрокам. Пусть это будет хорошим примером. Действительно, можно играть с любым соперником. И моё пожелание, чтобы этого запала хватило на весь чемпионат. Для меня ничего сложного не было, хотя я не знаю такого тренера, который бы не переживал. Но все эти переживания должны происходить внутри. То, что девочки показывали на тренировках, я видел, поэтому был уверен, что сегодня они покажут хорошую игру. Видно, что много фанатов у «Протона», мы постараемся их не разочаровать», — приводит слова Маричева пресс-служба «Протона».