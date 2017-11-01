Кашин: в 4-й партии матча с «Протоном» «Ленинградка» перестала играть

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение от «Протона» (1:3) в стартовом матче предварительного этапа Кубка России по волейболу. Это был первый матч «Протона» под руководством Юрия Маричева.

«Хочу поздравить «Протон» с победой и новым тренером. Мы угадали с составом, который он сегодня поставил. Мы вынуждены были играть без четырёх основных игроков. Они травмированы. Этим составом мы впервые встали по приезде сюда. Несмотря на это, играли неплохо первые три партии. Команда у нас не сыграна, ту же Скрипак я не мог выпускать на первую линию, у неё проблема с рукой. В такой ситуации достаточно сложно бороться. В четвёртой партии просто перестали играть, было понятно, каким будет результат. Но это нас не красит, надо было продолжать играть. Но так получилось», — приводит слова Кашина пресс-служба «Протона».