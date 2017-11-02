«Ленинградка» одержала первую победу на предварительном этапе Кубка России

«Ленинградка» одержала победу над уфимским клубом «Самрау-УГНТУ» в стартовом матче второго игрового дня предварительного этапа Кубка России в Зоне 1 со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 26:24). Для подопечных Александра Кашина это первая победа в двух матчах, уфимский коллектив потерпел второе поражение.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 1. Саратов. Второй тур

«Самрау-УГНТУ» (Уфа) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (15:25, 20:25, 24:26).

3 ноября уфимская команда сыграет с «Протоном» из Саратовской области, а «Ленинградка» встретится с московским «Динамо».