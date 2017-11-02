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175 лет назад 2016
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«Енисей» в пяти партиях победил «Заречье-Одинцово» в Кубке России среди женщин

Волейбол

Красноярский «Енисей» в пяти партиях оказался сильнее подмосковного «Заречья-Одинцово» во втором туре предварительного этапа Кубка России в Красноярске. Хозяева площадки одержали вторую победу кряду, а команда из Московской области потерпела второе поражение.

Таким образом, победитель зоны 3 и участник «Финала четырёх» турнира от этой группы определится в противостоянии «Енисея» и череповецкой «Северстали».

Женщины. Кубок России. Предварительный этап
Зона 3. Красноярск

«Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:2 (25:13, 25:23, 17:25, 23:25, 15:11).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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