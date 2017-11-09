Грозер: в Белгород, где пройдёт «Финал четырёх», я поеду побеждать

Немецкий диагональный новосибирского «Локомотива» Георг Грозер поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России, который пройдёт в Белгороде 2-3 декабря. В полуфинале подопечные Пламена Константинова сыграют с казанским «Зенитом».

«В Белгород, где пройдёт «Финал четырёх», я поеду побеждать. Как и вся команда. Я хочу выиграть медали, хочу этот кубок, жажду эмоциональных игр и побед. Да, у казанского «Зенита» очень сильный коллектив, его сложно остановить. Но волейбол научил меня кое-чему важному — в спорте нет ничего невозможного, нет недостижимых результатов, нет непобедимых команд, которым нельзя дать бой.

Кто мог подумать, что моя карьера в сборной Германии сложится таким образом? Никто. Но мы показали, на что способны, стали призёрами чемпионата мира и Европы. И так везде, в любом турнире и в любой игре. Всё в наших руках, всё зависит как от индивидуальной отдачи каждого игрока, так и от совместных усилий команды — от того, насколько хорошо мы понимаем друг друга, как взаимодействуем на площадке. Поэтому мы настроены решительно.

Финал пройдёт в Белгороде — это хорошо знакомый мне город, я отлично провёл там время, играя за «Белогорье». Для «Локомотива», как и для «Зенита», это не домашняя площадка, так что мы будем в равных условиях. Всё зависит от нас», — цитируют Грозера «Известия».