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30 ноября состоится первое заседание совета ВФВ по маркетингу

Волейбол

Всероссийская федерация волейбола создаёт совет по маркетинговому развитию чемпионата России. Его первое заседание состоится 30 ноября, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Основной задачей совета будет подготовка и представление рекомендаций президиуму ВФВ по вопросам стратегического развития чемпионата России. В состав совета в добровольном порядке войдут руководители клубов Суперлиги, а также представители федерации.

Члены совета будут разрабатывать практические рекомендации по увеличению коммерческих доходов, предложения по продвижению бренда и имиджа чемпионата России и заниматься внедрением системы эффективного взаимодействия с рекламодателями и СМИ.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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