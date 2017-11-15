Константинов: для «Локомотива» сейчас главное — выигрывать и набирать очки

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов подвёл итоги домашнего матча с «Енисеем» (3:0) в рамках 11-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сегодня многое решила подача. Этот элемент оказался нашим главным оружием. У «Енисея» совершенно не получился приём, поэтому мы смогли легко выиграть игру. Из-за спорных мячей часто терялся игровой ритм. Наверное, это не самая красивая игра в сезоне, но для нас сейчас главное — выигрывать и набирать очки. А также восполнять то, что упустили в предыдущих турах. Конечно, мне бы очень хотелось, чтоб мои игроки, несмотря на происходящее на площадке, всегда держали концентрацию, а не велись на действия противника. К сожалению, сбои в игре у нас сегодня были, но я доволен победой в трёх сетах», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».