Голотов вернулся на пост главного тренера «Енисея»

Украинец Сергей Голотов вернулся на пост главного тренера красноярского «Енисея», который он занимал ранее в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт клуба. На днях стало известно, что в отставку был отправлен Александр Кошкин, под руководством которого команда завоевала бронзу Суперлиги, но не сумела пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв болгарской «Марице».

До 2016 года Голотов тренировал украинские клубы: «Азот» (1992), «Химволокно-Спорттех» (1996-2011), с 2012-го – южненский «Химик», который привёл к третьему чемпионскому титулу, а в Кубке вызова ЕКВ вывел в 1/4 финала. Его команды 10 раз становились чемпионами страны и 11 раз выигрывали Кубок Украины.