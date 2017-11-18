«Факел» обыграл «Урал» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты новоуренгойского «Факела» одержали восьмую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги и сохранили третью строчку в турнирной таблице. В матче 12-го тура «Факел» на своей площадке в четырёх партиях обыграл уфимский «Урал» со счётом 3:1 (25:22, 25:21, 17:25, 25:22).

Для «Урала» поражение стало пятым в 11 проведённых матчах.

В 13-м туре 25 ноября «Факел» отправится в гости к «Енисею», «Урал» примет команду «Газпром-Югра».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 12-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:22, 25:21, 17:25, 25:22).