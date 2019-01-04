«Белогорье» обыграло «Локомотив» в первом матче ЧР в 2019 году

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги возобновился в Новосибирске матчем местного «Локомотива» с белгородским «Белогорьем». Гости выиграли в трёх партиях со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).

«Белогорье», одержав девятую победу в 12 матчах, продолжает борьбу за место в призовой тройке национального первенства. «Локомотив», потерпевший четвёртое поражение, пока пятый.

В матчах 13-го тура соревнований «Локомотив» 8 января на выезде сыграет с новокуйбышевской «Новой», а «Белогорье» на следующий день, также в гостях, встретится с командой «Газпром-Югра» из Сургута.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

12-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (19:25, 20:25, 19:25).