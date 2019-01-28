Тавасиев: трибуны в Ярославле могут одной фразой сбить с толку любого соперника

Волейболист кемеровского «Кузбасса» Инал Тавасиев и игрок «Ярославича» Максим Белогорцев поделились впечатлениями от матча их команд в 16-м туре российской Суперлиги. Коллектив из Ярославлся на своей площадке проиграл со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25).

«Начало игры я наблюдал из «квадрата». Было заметно, что не все наши волейболисты должным образом настроились на борьбу. А в Ярославле просто не бывает – это я знаю, потому что сам отыграл здесь три года. Трибуны в Ярославле хорошо поддерживают свою команду, причём делают это очень тонко: могут одной фразой сбить с толку любого соперника. Первая партия заставила нас собраться, после чего мы заиграли в свою силу.

У нас полностью взаимозаменяемый состав – естественно, что все 14 игроков в стартовой шестёрке выходить не могут. Поэтому каждый запасной должен понимать, что выходит на площадку не просто для того, чтобы принять участие во встрече, а для усиления игры", — цитирует Тавасиева официальный сайт ВФВ.



«Мы продолжаем играть до первой серьёзной ошибки, после чего сами отдаем инициативу сопернику. Это, конечно, угнетает и не лучшим образом сказывается на психологическом тонусе. Конечно, „Ярославичу“ важнее концентрация, чем умение отыграть три-четыре мяча отставания. Особенно с такими командами, как «Кузбасс», которая, поймав свою игру, больше ничего сама не отдаёт. Нужно учиться держать концентрацию на протяжении всей игры, а не только на протяжении одной-двух партий», — сказал Белогорцев.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает 2-е место, «Ярославич» — последнее, 14-е.