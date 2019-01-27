Саммельвуо: из-за расслабленности «Кузбасс» начал ошибаться уже в первой партии

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо оценил игру команды в матче 16-го тура мужской волейбольной Суперлиги с «Ярославичем», в котором кемеровский клуб одержал победу со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:18).

«Начали игру точно по установке — во всём, что касается тактики. Но нам помешала некоторая расслабленность, отсутствие полноценных игровых эмоций. Из-за этого пошли мелкие технические ошибки: где-то не исполнили несколько подач подряд, не добежали до мяча в защите, атаковали в аут, неудобно исполнили передачу… К тому же хозяева в дебюте игры тоже показали неплохой волейбол, особенно на блоке. Исправлять ситуацию начали во втором сете, а окончательно команда вошла в игру в третьем. Нашли оптимальный темп игры, правильно распределили нагрузку на нападающих, что обеспечило нам решающее преимущество», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт «Ярославича».