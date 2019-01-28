Мужская сборная России по волейболу узнала расписание ЧЕ-2019

Стало известно расписание чемпионата Европы—2019 по волейболу среди мужских команд. Сборная России проведёт матчи группы С в Любляне (Словения). Действующие чемпионы Европы начнут защиту титула 12 сентября встречей с командой Турции. Этот матч начнётся через 15 минут после начала континентального первенства. Стартовым станет матч группы А в Монпелье (Франция) между командами Болгарии и Греции.

Расписание матчей сборной России в группе С

12 сентября. Турция – Россия

13 сентября. Беларусь – Россия

14 сентября. Македония – Россия

16 сентября. Россия – Финляндия

18 сентября. Словения – Россия

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из подгруппы. За выход в четвертьфинал команды группы С сыграют с сильнейшим квартетом сборных из группы А, куда входят Франция, Болгария Греция, Румыния, Португалия и Италия.

Чемпионат Европы по волейболу пройдёт 13-29 сентября в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции.