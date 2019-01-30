Алекно: возможно, поначалу больше думали о «Кузбассе», чем о «Кнаке»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Кнаком» со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20).

«Думаю, зрители получили удовольствие от зрелищности матча и настроения, с которым играла команда. Возможно, поначалу больше думали о «Кузбассе», чем о «Кнаке». Перед матчем ребята говорили, что это репетиция. Потом игра получалась и три сета взяли уверенно. Замена Андерсона была вынужденной, его вновь беспокоила икроножная мышца», – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».



«Зенит» выиграл все четыре матча в нынешнем групповом этапе и гарантировал себе место в плей-офф. Казанский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.

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