Бутько: матч с «Кнаком» станет репетицией перед важнейшей игрой с «Кузбассом»

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько поделился ожиданиями от матча с бельгийским «Кнаком» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в столице Татарстана сегодня, 29 января.

«На данный момент мы находимся в не лучшем физическом состоянии, поэтому допускаем много ошибок и не играем стабильно. Постараемся с „Кнаком“ сыграть как можно лучше. Матч с бельгийской командой станет репетицией перед важнейшей игрой с „Кузбассом“ в чемпионате России», — приводит слова Бутько официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Подопечные Владимира Алекно лидируют в турнирной таблице группы A, выиграв все три матча. «Кнак» с одной победой располагается на третьей позиции. «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.