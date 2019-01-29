Казанское гостеприимство. «Зенит» подарил бельгийцам надежду

А затем разбил её вдребезги, безжалостно уничтожив «Кнак». Команду Алекно нахрапом не взять. В плей-офф будет так же?

После уверенной победы над московским «Динамо» в Суперлиге главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно подчеркнул, что необходимо давать игровую практику резервистам. Состав клуба из Татарстана на встречу с бельгийским «Кнаком» показал, что такой подход распространяется и на Лигу чемпионов. На этот раз шанс проявить себя получили Алексей Кононов и Лоран Алекно.

«Зенит», как и предполагалось, движется по групповому этапу без аварий, а вот у «Кнака» дела обстоят гораздо хуже. Ключевыми в плане борьбы за выход из группы для них будут матчи с турецким «Халкбанком» и немецким «Франкфуртом», но и в Казань бельгийцы прилетели не отбывать номер, а биться за очки.

Приходите ещё. «Зенит» не сделал скидку постоянному клиенту Казанский «Зенит» не стал уничтожать «Динамо». Команда Алекно победила москвичей в щадящем режиме. В 17-й раз подряд.

Невиданная щедрость «Зенита»

И они сразу это обозначили. На подаче Питера Колмана у «Зенита» возникли серьёзные сложности в приёме, пару раз в атаке ошибся Эрвен Нгапет. Этого хватило, чтобы «Кнак» оторвался в счёте – 5:1. Правда, по-настоящему занервничать болельщики российской команды не успели. Французский доигровщик тут же исправился, исполнив два эйса кряду. Включились в игру и другие игроки «Зенита», поэтому вскоре хозяева догнали дерзких оппонентов.

В середине партии команды шли очко в очко. У «Зенита» не ошибался в атаке Максим Михайлов, плюс навылет подал Алексей Кононов. Но добыть хоть какой-нибудь перевес подопечным Владимира Алекно не удавалось, а «Кнак», напротив, организовал рывок. После ошибки Артёма Вольвича в атаке и подачи Рубена Ван Хиртума преимущество гостей выросло до четырёх очков – 18:14. Алекно воспользовался тайм-аутом, но изменить ход партии не смог. Не помогло и появление связующего Александра Бутько вместо Лорана Алекно. К сожалению, у российской команды совсем не шла подача, и это только помогало бельгийцам двигаться к победе в сете. Символично, что и 25-е очко «Кнак» заработал после ошибки Вольвича на подаче – 20:25.

«Иначе «Зенит» ничего не выиграет». Зачем Алекно мешал своим игрокам? В Казани сдавали экзамены и ели шаурму, в Уфе высадился десант римских легионеров, а Питер остался без багажа — удивительные итоги тура.

Атака работает как часы

«Зенит» произвёл одну замену по сравнению с концовкой первой партии. Вместо Вольвича на позицию центрального блокирующего вышел Кононов. В остальном состав Казани можно было назвать основным. Хозяева явно хотели исправиться за неудачу в дебюте встречи и сразу взялись за дело. Мэттью Андерсон выдал серию самонаводящихся подач, заставив тренера соперника брать тайм-аут – 4:1. Однако пауза на прицел американца не повлияла, и прежде чем ошибиться он принёс своей команде ещё одно очко.

Если у хозяев и был лёгкий недонастрой, то теперь от него не осталась и следа. Казанцы чётко разыгрывали атаки и сохраняли перевес, а на экваторе сета наладили игру в защите и довели преимущество до шести очков – 13:7. «Зенит» здорово держал приём и не испытывал проблем с доводкой мяча до нападающих. Ближе к концовке расподавался Вольвич, практически снявший все вопросы об исходе второго сета – 22:14. Несмотря на тотальное преимущество, «Зенит» сохранял концентрацию и бился за каждое очко. Нгапет искренне сокрушался, не добежав до мяча после подачи Маттхейса Верханеймана, но уже двумя минутами спустя отыгрался от блока и завершил сет – 25:18.

Опустили бельгийцам руки

Начало третьего сета показало, что пыла у «Кнака» заметно поубавилось. Против такого «Зенита» — слаженного и мощного – у них практически нет шансов. Уже за первые несколько минут Стевен Ванмедегал потратил оба тайм-аута. А что оставалось делать, если казанцы поймали кураж и открыли фабрику по набору очков.

Михайлов и Нгапет вколачивали в половину «Кнака» гвозди, Бутько и Андерсон обманывали хитрыми скидками, а Вольвич продолжал убивать соперника бронебойной подачей. Бельгийцы после проигранных розыгрышей уже не злились, а лишь досадно улыбались: мол, ну что мы можем поделать.

Вторая половина третьего сета получилась спокойной, если не сказать скучной. «Зенит» перестал откровенно уничтожать соперника, но и задуматься о камбэке не давал. Михайлов с завидной регулярностью ставил в тупик защитные порядки «Кнака», да и бельгийцы помогали фавориту собственными ошибками. В итоге счёт третьего сета полностью дублировал исход второго – 25:18 в пользу Казани.

Лига чемпионов. Мужчины. Группа А. Четвёртый тур



«Зенит» (Казань, Россия) – «Кнак» (Руселаре, Бельгия) – 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20).

Запоздалый оскал «Кнака»

В четвёртой партии бельгийцам дольше удавалось держаться в фарватере, но изобретательность Нгапета и классная подача Бутько дали понять, что затягивать встречу «Зенит» не собирается. При счёте 6:9 Ванмедегал решил пообщаться со своими игроками и попросил их не сдаваться. Волейболисты старались не разочаровать наставника и даже оставили за собой несколько затяжных розыгрышей в середине партии. Но «Зенит» по-прежнему без особых проблем снимался с подачи и держал перевес в три очка, а ближе к концовке вновь прибавил и скоро вышел на матчболы. Надо отдать должное «Кнаку» — под занавес встречи они упёрлись и выгрызли два сумасшедших розыгрыша, однако спасать положение было поздно. Сразу после тайм-аута бельгийский волейболист подал в сетку и закончил мучения своей команды.

Казанцы гостеприимно встретили соперника из Бельгии и практически подарили ему первый сет. Но команда Алекно от благожелательного настроения избавилась быстро. Остальные три партии «Зенит» взял без каких-либо вариантов и в рабочем режиме оформил четвёртую кряду победу в Лиге чемпионов. На очереди выезд во Франкфурт в гости к одноимённому клубу. Действующий победитель турнира сметает всех со своего пути и без кубинца Вильфредо Леона. В плей-офф, конечно, будет труднее, но эта команда способна решать любые задачи.