Волейболистки московского «Динамо» переиграли «Енисей» в ЧР по волейболу

В стартовом матче 15-го тура женской волейбольной Суперлиги московское «Динамо» в гостях нанесло поражение «Енисею» со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).

Столичный клуб набрал 35 очков и по этому показателю сравнялся с лидером чемпионата России — «Локомотивом» из Калининградской области. Красноярская команда (25) занимает пятое место.

В 16-м туре «Динамо» Москва 9 февраля на своей площадке примет «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Енисей» на выезде встретится с казанским «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

15-й тур



«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (19:25, 16:25, 20:25).