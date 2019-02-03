«Газпром-Югра» на тай-брейке одолел «Нову» в волейбольной Суперлиге

«Газпром-Югра» из Сургута одержал шестую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В выездном матче 17-го тура «Газпром-Югра» нанёс поражение новокуйбышевской «Нове» со счётом 3:2 (27:25, 25:20, 22:25, 19:25, 15:12). Проигрывая 0:2 по сетам, хозяева, казалось бы, переломили ход встречи, но на тай-брейке уступили.

В матче тех же соперников в первом круге победу в трёх партиях одержала «Нова».

«Газпром-Югра» с 6 победами в 17 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги. «Нова» с пятью выигранными матчами – 10-я.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

17-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 2:3 (25:27, 20:25, 25:22, 25:19, 12:15).