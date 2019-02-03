Питерский «Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» в ЧР по волейболу

17-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19 завершился матчем в Москве, где местное «Динамо» уступило санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 23:25).

«Зенит», выиграв 13 из 17 матчей, занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. Питерская команда при равенстве побед уступает одно очко «Белогорью» и опережает по дополнительным показателям «Факел». «Динамо» потерпело девятое поражение в текущем национальном первенстве и занимает седьмое место.

В первом круге «Динамо» также уступило «Зениту», но в четырёх партиях – 1:3.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

17-й тур

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (17:25, 20:25, 23:25).