Гранкин: отношение к игрокам в нашем волейболе ужасное, захотели — избавились

Олимпийский чемпион, связующий Сергей Гранкин прокомментировал решение московского «Динамо» расторгнуть с ним контракт. В составе столичного клуба 33-летний волейболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок ЕКВ. В сезоне-2009/10 «Динамо» с Гранкиным дошло до финала Лиги чемпионов.

«Пришёл новый главный тренер и не захотел со мной работать. Это первая причина. Вторая – отсутствие результата. Руководству нужно было что-то делать, они решили поменять не только тренера, но и основного связующего. Мы с Брянским проработали буквально неделю, максимум две.



Я думаю, что он пришёл уже с готовым решением по мне. Когда вызвали, я уже был готов к этой новости. Конечно, была какая-то злость. В целом отношение к игрокам в российском волейболе ужасное. Это факт. В любой момент ты можешь оказаться на улице – олимпийский чемпион, неолимпийский чемпион. Игроки абсолютно не защищены. Захотело руководство от тебя избавиться – избавилось.

Неустойка? Так должно быть, но у нас не футбол и не хоккей. По факту захотели – расторгли в одностороннем порядке», — цитирует Гранкина «Спорт Бизнес Online».

В конце января Гранкин подписал контракт с немецким «Берлином».