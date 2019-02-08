Ушаков: после шести поражений наступает «выздоровление». Это радует

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по волейболу с «Сахалином» (3:0).

«Я очень рад победе. Ещё не всё получается, но мы уже действуем более-менее уверенно. После шести поражений наступает «выздоровление». Это радует.

Что стало определяющим фактором в сумасшедшем втором сете? Хорошо сыграли на блоке. «Сахалин» немного поменял схему игры, выпустил трёх центральных. Немножко мы вначале не приспособились. Плюс — контратаку не добивали. Поверили, что мы можем выиграть, и более сконцентрированно вышли на третью партию», — приводит слова Ушакова пресс-служба краснодарского «Динамо».

«Динамо» одержало девятую победу в 16 матчах и поднялось на пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги. «Сахалин» с семью победами — на восьмой позиции.