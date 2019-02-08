Краснодарское «Динамо» обыграло «Сахалин» в ЧР по волейболу

16-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал в Краснодаре, где местное «Динамо» в трёх партиях обыграло «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:21).

В первом круге встреча этих команд не состоялась, так как «Динамо» из-за погодных условий не успевало вылететь на Сахалин к 2 декабря. За неявку на игру краснодарской команде было присуждено техническое поражение.

«Динамо» одержало девятую победу в 16 матчах и поднялось на пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги. «Сахалин» с семью победами — на восьмой позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

16-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:16, 26:24, 25:21).