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Макрогузова: в Тенерифе тепло и ветрено — то, что нужно для пляжного волейбола

Макрогузова: в Тенерифе тепло и ветрено — то, что нужно для пляжного волейбола
Волейбол / Пляжный волейбол

Российская «пляжница» Надежда Макрогузова рассказала о подготовке к сезону на сборе в Тенерифе (Испания). В июле Макрогузова и Светлана Холомина выиграли чемпионат Европы среди игроков не старше 22 лет.

«Погода здесь замечательная! В Тенерифе тепло и ветрено — как раз то, что нужно для пляжного волейбола. На сборе мы начали работу с учётом всех наших физических особенностей и бывших травм. Помимо физических планируем подтянуть и технические составляющие. В нашем распоряжении несколько фитнес-залов, бассейны разных размеров и, конечно, несколько пляжных площадок. Так что работаем с удовольствием!» — приводит слова Макрогузовой официальный сайт краснодарского «Динамо».

Испанский сбор завершится 21 февраля.

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