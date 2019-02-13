Саммельвуо: вышли дальше в Кубке ЕКВ — это самое главное, рад, что все поиграли

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в четвертьфинальном матче мужского Кубка ЕКВ с финской «Састамалой» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) и выход в полуфинал соревнований.



«Вышли дальше, и это самое главное. Рад, что сегодня все поиграли. Играли уверенно и ровно, были моменты, где мы допустили больше ошибок, чем обычно. Рады, что вышли дальше, сейчас уже мысли о Нижневартовске, и мы знаем, как они играют дома, поэтому будет очень тяжёлая и очень важная игра», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Кузбасса».

За выход в финал Кубка ЕКВ «Кузбасс» поспорит либо с бельгийским «Линдемансом Алст», либо с турецким «Галатасараем». Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье».