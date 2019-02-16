«Динамо-ЛО» на тай-брейке одолело «Урал» в 20-м туре Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали пятую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В матче 20-го тура соревнований «Динамо-ЛО» на выезде на тай-брейке одолело уфимский «Урал». Гости выиграли первые две партии, но позволили хозяевам сравнять счёт и перевести встречу на тай-брейк. Итоговый счёт встречи — 2:3 (24:26, 19:25, 25:14, 25:20, 13:15) в пользу «Динамо-ЛО».

«Урал», занимающий восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, потерпел 12-е поражение в 20 матчах. «Динамо-ЛО» с пятью победами в активе располагается на 12-й позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

20-й тур

«Урал» (Уфа) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (24:26, 19:25, 25:14, 25:20, 13:15).