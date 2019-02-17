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Сукомел: надеемся вернуть взаимодействие, которое было у «Динамо» в декабре

Сукомел: надеемся вернуть взаимодействие, которое было у «Динамо» в декабре
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу подопечных со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) в матче 17-го тура женской волейбольной Суперлиги с саратовским «Протоном».

«Мы дали возможность много поиграть Дарье Столяровой. Этим вызвано отсутствие на площадке Хелены Хавелковой. На площадку после небольшой паузы вернулась Майя Огненович, и мы надеемся, что сможем вернуть взаимодействие, которое у нас было в команде в декабре, когда девушки выиграли два кубка и показывали хороший, качественный волейбол.

Как в Лиге чемпионов играть с «Фенербахче», чтобы добиться победы в Стамбуле? Это мощная команда, исповедующая силовой стиль. Ключевая фигура – кубинка Варгас, с которой нужно быть внимательными", – цитирует Сукомела официальный сайт ВФВ.

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