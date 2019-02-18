Борисенко: на подаче Вити Полетаева долго отстояли, не могли сняться

Либеро нижневартовской «Югры-Самотлор» Артём Борисенко прокомментировал поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 1:3 (22:25, 16:25, 25:21, 13:25).

«Тяжело было справляться с приёмом. Всю игру были под жёстким стабильным прессингом подач соперника. На мой взгляд, приём и подачу мы провалили, в остальном команда потихоньку растёт и добавляет.

Провал после успешной третьей партии? На подаче Вити Полетаева долго отстояли, не могли сняться. Было тяжело, он стабильно держит подачу", — приводит слова Борисенко официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает 2-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е. 19 февраля в 21-м туре «Югра-Самотлор» сыграет с белгородским «Белогорьем», а «Кузбасс» на следующий день встретится с новоуренгойским «Факелом».