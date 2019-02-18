Подлесных: игроки «Кузбасса» поймали «расслабуху» и были за это наказаны

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо и доигровщик команды Ярослав Подлесных прокомментировали победу в матче 20-го тура Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:13).

«Было очень большое желание победить и заработать 3 важных очка. Знали, что соперник будет хорошо подавать. Так и было. Я люблю волейбол. Это такой спорт, где стоит только потерять концентрацию на 3-4 минуты, и всё становится с ног на голову. 20:16 вели в третьей партии, рано поверили в победу, чуть расслабились и получили нервную концовку. Начали в простых вещах ошибаться. Этот опыт нужно учесть. Но всё-таки благодарен команде за то, что в четвёртой партии сыграли хорошо и победили. Всё-таки волейбол – это отличный спорт. Надо играть момент за моментом, очко за очком, и игра закончится только тогда, когда закончится», — цитирует Саммельвуо официальный сайт ВФВ.

«Почему в третьей партии уступили? Потому что «Самотлор» хорошая команда. С ними нельзя расслабляться. Я думаю, в какой-то момент мы поймали эту «расслабуху», и за это были наказаны. Всё справедливо. Потом мы в четвёртой партии собрались, и завершили матч достойно. У нас получилась подача, и достаточно, чисто сыграли. Было немного собственных ошибок.

Я очень рад сюда приезжать. Хорошая атмосфера. Этот клуб был трамплином для меня, да и не только для меня, для того же Антона Карпухова и многих игроков, которые играют в том числе и за сборную России", — сказал Подлесных.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает 2-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.