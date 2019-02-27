Капитан «Тура» — о матче с «Динамо»: дома мы проиграли только «Перудже»

Капитан французского «Тура» Натан Вунембайна поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в заключительном туре группового этапа мужской Лиги чемпионов. Встреча состоится во Франции сегодня, 27 февраля.

«На данный момент, помимо игры с „Перуджей“, мы дома никому не проигрывали. Мы хотели бы продолжить эту серию. Надеюсь, зрителей на матче будет много», — приводит слова Вунембайны официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, одержав три победы. «Тур», выигравший два матча, располагается на третьей позиции. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.

Действующим победителем турнира является казанский «Зенит».