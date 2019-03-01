Павлов: в «Кузбассе» есть ребята, которые могут сильно бить по мячу

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов оценил состояние команды после четырёх подряд выездных матчей.

«Непросто. Мы ведь почти три недели не были дома. Да и почти все встречи были очень сложные. В Ярославле сыграли уверенно. С казанским «Зенитом» действовали неплохо. Жаль только, что победить чемпионов не получилось. С московским «Динамо» игра была очень интересной. А для тренеров, руководителей клубов, болельщиков, как говорится, валидольной. Да и в матче с питерским «Зенитом» мы демонстрировали хороший волейбол. Но где-то не повезло. Многое решилось в первой партии, по ходу которой мы лидировали. Но в одной расстановке проиграли много мячей, и соперники нас догнали. Да, потом мы наладили игру, было много хороших эпизодов. Болельщики в комментариях отмечали самоотдачу наших волейболистов, настрой… Но получилось так, как получилось. Результат на табло. Справиться с нападением «Зенита» не всегда нам удавалось.

Игры на выезде – это перелёты, переезды, разные залы… Но у нас, в принципе, было время подготовиться к конкретной команде. Так что физически все вышло не так сложно", — цитирует Павлова официальный сайт клуба.

2 марта в рамках 23-го тура Суперлиги «Локомотив» сыграет с кемеровским «Кузбассом»

«У них уже в прошлом сезоне произошёл большой скачок. И сейчас они показывают стабильный волейбол. Но нам тоже нельзя отступать, надо показать свою лучшую игру. Тогда будет и результат. Одолеть «Кузбасс», взять реванш за поражение в первом круге мы очень хотим. Это цепкая команда. С ярко выраженным лидером – Виктором Полетаевым. И очень хорошей игрой в защите. В нескольких последних турах волейболисты «Кузбасса» регулярно входят в число лучших блокирующих. Команда сейчас в неплохой форме.



«Кузбасс» действует во французском стиле? Я бы так не стал утверждать. Всё-таки французский стиль – защитный, а не ломовой. А у кемеровчан есть ребята, которые могут и сильно бить по мячу», — сказал Павлов.