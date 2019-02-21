Павлов: «Динамо» всегда играет очень хорошо. Я был в этой команде, сам знаю

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 3:1 (35:33, 22:25, 26:24, 32:30).

«Сегодня была очень напряжённая игра. Все партии играли на балансе. Где-то в концовках удавалось вырвать победу. Очень много было споров с судьями, просмотры были использованы все в каждой партии. Очень приятно, что удалось победить. С таким цепким соперником всегда получаются сложные игры. „Динамо“ всегда играет очень хорошо. Я сам играл в этой команде, сам знаю. Это была принципиальная игра — мы находимся рядом в турнирной таблице. Мы взяли реванш за домашнее поражение», — цитирует Павлова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, «Локомотив» — пятое.