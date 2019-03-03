Панков: «Заречью» не хватает опыта международных встреч – игры в еврокубках

Главный тренер подмосковного «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с красноярским «Енисеем» (3:2).

«Мы настраивались на победу. Мы в первом круге выиграли у «Енисея» тоже 3:2. Сейчас идёт концовка регулярного чемпионата, и каждая игра принципиальная. Мы сыграли хорошо, но неровно. Пока у нас по-прежнему нет стабильности. Хотя и Красноярск временами играл неровно. Нам удалось выиграть третью партию, которая была ключевой в этом матче. Потом мы опять сникли и проиграли четвёртый сет. Но на тай-брейке мы сыграли хорошо. Мы сами создаём себе много проблем, когда не нападаем, как надо, когда ошибаемся на подаче. Нам, конечно, не хватает опыта международных встреч – игры в еврокубках. Мы играем 22 игры в регулярном чемпионате, а хотелось бы 30-35. Тогда наши девочки будут расти быстрее», — приводит слова Панкова пресс-служба ВФВ.