«Заречье-Одинцово» на тай-брейке одолело «Енисей» в волейбольной Суперлиге

Подмосковное «Заречье-Одинцово» одержало девятую победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В домашнем матче 19-го тура соревнований «Заречье-Одинцово» в пяти партиях одолело красноярский «Енисей» со счётом 3:2 (25:16, 17:25, 25:23, 16:25, 15:9).

Подмосковная команда догнала «Енисей» по количеству побед (по 9), но не сумела обойти красноярский клуб в турнирной таблице Суперлиги. «Енисей» с 29 очками – шестой, «Заречье-Одинцово», набравшее 25 баллов, — седьмое.

В матчах 20-го тура 10 марта «Заречье-Одинцово» на выезде сыграет с «Минчанко», а «Енисей» в гостях встретится с саратовским «Протоном».

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19-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:16, 17:25, 25:23, 16:25, 15:9).