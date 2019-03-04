Ермишин: мне бы хотелось, чтобы опыт Инессы Коркмаз принёс пользу «Протону»

Тренер «Протона-Саратов» Сергей Ермишин прокомментировал поражение в матче 19-го тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (17:25, 15:25, 19:25).



«Понравилось желание игроков вести борьбу до конца, не опускать руки в самых сложных ситуациях. Не получается играть качественно стабильно, а не отрезками. К сожалению, у нас очень много кадровых проблем. Сегодня не играли трое, связующая была одна.



Приглашение Инессы Коркмаз в тренерский штаб? Я Инессу знаю больше 30 лет, мы всегда общались. В своё время она приглашала меня в Турцию, предложив работу главным тренером в клубе Суперлиги этой страны. Я приезжал в Стамбул, посмотрел на клубный турецкий женский волейбол изнутри, но вернулся в Россию. В итоге тогда с командой «Ешилюрт» работал другой россиянин, Андрей Смирнов, но память о том отрезке жизни осталась хорошая. Мне бы хотелось, чтобы опыт Инессы принёс саратовской команде пользу. Надеюсь, что мы сможем прибавить в концовке сезона, вернув на площадку всех игроков, которые пока не могут принимать участие в матчах», — цитирует Ермишина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место, «Протон-Саратов» — 12-е.