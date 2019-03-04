Карполь: нужно сделать всё, чтобы в Суперлиге сохранилась команда из Саратова

Главный тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Николай Карполь прокомментировал победу в матче с «Протоном-Саратов» в 19-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:19).



«Я не принимал участия в тренировочном процессе во время подготовки к этой игре – уезжал из Екатеринбурга в Москву и доволен тем, как мы провели матч. Без ошибок и огрехов не обошлось, но команда держала концентрацию и уверенно добилась нужного результата. Отмечу действия наших центральных – Евдокимовой, Ениной. Хорошо провела матч либеро Анна Малова. У Ксении Парубец были и хорошие отрезки, и неудачные, но уровень мастерства и качественной игры наш капитан держит, что достойно похвалы. Соперник, команда «Протон-Саратов», мне, несмотря на итоговый счёт, понравилась. Видна работа, движение вперёд. Пока не хватает агрессии в атаке, есть трудности на приёме, но отрезками команда выглядит хорошо и создаёт проблемы сопернику. Отмечу подачу. Тут «Протон-Саратов» смотрится достойно. Нужно вернуть на площадку тех, кто пока не может играть, поверить в себя и провести концовку сезона на пределе своих сил и возможностей.



Саратовская область в женском волейболе имеет традиции, школу, хорошую историю. Регион прошёл долгий путь, и сегодня нужно сделать всё, чтобы команда в Суперлиге сохранилась, а школа снова готова готовила игроков. Прежде в Саратове и Балаково была прекрасная детская школа. Тут постоянно росли люди уровня сборной, а команда комплектовалась своими воспитанницами. Я сам приглашал в «Уралочку», а потом в сборную людей из Саратова и Балаково – игроков Тимонову, Емельянову, Коруковец, Ирисову, Чернову, тренера Елену Соколову. Она была главным тренером в клубе Саратова, а сегодня работает у нас, в «Уралочке». Это о многом говорит. Своих игроков в «Протоне-Саратов» сегодня нет, но есть люди, которые могут помочь команде сохраниться. Сегодня это главное. Нужно не сдаваться и верить в свои силы», — цитирует Карполя официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает четвёртое место, «Протон-Саратов» — 12-е.