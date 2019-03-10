Алекно: тяжело играть в переполненном зале, когда трибуны помогают сопернику

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в выездном матче 24-го тура чемпионата России по волейболу с одноклубниками из Санкт-Петербурга (3:1).

«Результатом матча доволен. Команда показала сегодня характер. Конечно, тяжело играть в переполненном зале, когда трибуны помогают сопернику. Но игроки справились – хотя и допустили немало ошибок. Мы сейчас задержимся на два дня в Санкт-Петербурге, чтобы не тратить силы на перелёт в Казань – и потом отправимся в Польшу на матч Лиги чемпионов», — приводит слова Алекно пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Казанский «Зенит» с 23 победами в 24 матчах и 69 очками досрочно выиграл предварительный этап чемпионата России в Суперлиге.