Дорошина: предположу, что московское «Динамо» победит в Краснодаре 3:2

Бывшая связующая краснодарского «Динамо» Ольга Дорошина поделилась ожиданиями от матча команды Константина Ушакова с московским «Динамо» в 21-м туре российской Суперлиги. Встреча состоится в Краснодаре завтра, 16 марта.

«Нас ждёт очень интересная игра. В регулярном чемпионате наступила пора заключительных туров, и эта встреча будет последним домашним матчем для Краснодара на предварительном этапе. Дальше болельщиков ждёт серия плей-офф, где будут другие нервы и эмоции.



В субботнем матче краснодарские волейболистки покажут красивый волейбол. Особо отмечу, что в этом сезоне у «Динамо» Краснодар очень здорово работает блок. Это самый сложный элемент в волейболе, и считаю, что наша команда одна из лучших в Суперлиге по этому показателю.



Со столичным «Динамо» мы играть умеем, что и показали в первой встрече в Москве. Тем более что у «Динамо» Москва в этом сезоне очень плотный график: Кубок России, Лига чемпионов, чемпионат России. Безусловно, к концу сезона у московских игроков из-за такого количества игр накопилась усталость. Но нашей команде этот фактор может сыграть на руку.



«Динамо» Москва, конечно, приложит все силы, чтобы не упустить победу. Но «Динамо» краснодарскому очень нужны очки. В предыдущем туре в Калининграде краснодарки показали очень хороший волейбол: в гостевом матче с лидером смогли навязать свою игру. Считаю, что и дома девчонки дадут бой соперницам. Предположу, что матч закончится со счётом 3:2 в пользу гостей», — цитирует Дорошину официальный сайт клуба.

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает первое место, краснодарское — пятое.